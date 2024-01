17-Jähriger nach Messerattacke in Hamburg gestorben – Tatverdächtiger festgenommen

Nachdem es am vergangenen Donnerstag zu einem Tötungsdelikt in Hamburg-Billstedt gekommen war, wurde am Montag ein Tatverdächtiger festgenommen, teilte die Polizei Hamburg mit.

Der 24-Jährige gilt als dringend tatverdächtig, einen 17-jährigen Afghanen durch einen Messerstich im Bereich des Oberkörpers tödlich verletzt zu haben. Die Hintergründe und ob Täter und Opfer sich kannten, gab die Polizei zunächst nicht an.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte einen Haftbefehl für den mutmaßlichen Täter, Polizisten nahmen ihn in einer von ihm genutzten Wohnung in Hamburg-St. Georg fest. Darüber hinaus stellten die Ermittler Beweismittel sicher.

Der 24-Jährige wurde in ein Untersuchungsgefängnis in Hamburg gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Hamburg