17-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Wieren

Ein 17-Jähriger ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wieren in der Gemeinde Wrestedt (Landkreis Uelzen) ums Leben gekommen. Das Feuer sei am Dienstag gegen 4 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Obergeschosswohnung ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der 65 Jahre alte Bewohner erlitt schwere Brandverletzungen und kam in eine Spezialklinik nach Hamburg. Der Sohn des Mannes konnte sich nicht aus dem Gebäude retten und wurde bei den Löscharbeiten tot in der Obergeschosswohnung gefunden, wie es weiter hieß. Weitere Bewohner:innen des Gebäudes konnten ihre Wohnungen verlassen.

In einem Großeinsatz löschten Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren den Brand, der Sachschaden wurde auf 300.000 Euro beziffert. Brandermittler des Kriminalermittlungsdienstes Uelzen nahmen in den Morgenstunden die Arbeit am Brandort auf.

Mit dpa