16-Jähriger stirbt nach Fahrt auf Motorhaube

Der bei einer Fahrt auf der Motorhaube eines Autos schwer verletzte 16-Jährige ist gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag der Jugendliche am Dienstagmorgen seinen schweren Verletzungen. Der 16-Jährige war am Samstagabend in Soltau (Landkreis Heidekreis, Niedersachsen) auf dem Bauch liegend auf der Motorhaube des Autos eines 18-Jährigen mitgefahren.

Nach den Polizeiangaben hatte er seinen Freund zuvor selbst gebeten, ihn so mitzunehmen. Schon nach kurzer Fahrt habe der Fahrer aber stark bremsen müssen. Der 16-Jährige rutschte nach Polizeiangaben von der Motorhaube, schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Tod des Jugendlichen ermittelt nun der Zentrale Kriminaldienst gegen den 18-jährigen Autofahrer wegen einer fahrlässigen Körperverletzung mit Todesfolge in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

SAT.1 REGIONAL/dpa