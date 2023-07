16-jähriger Radfahrer in Groß Ilsede von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Eine 57 Jahre alte Autofahrerin ist in Groß Ilsede im Landkreis Peine (Niedersachsen) mit einem 16 Jahre alten Fahrradfahrer frontal zusammengestoßen. Der Jugendliche wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er habe wahrscheinlich mit seinem Fahrrad am Montag die Bundesstraße 444 überqueren wollen und sei unvermittelt auf die Fahrbahn gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Die Autofahrerin habe den Zusammenstoß auf der Bundesstraße nicht verhindern können. Der 16-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Mit dpa