15-Jähriger bei Brand eines Einfamilienhauses in Warberg lebensgefährlich verletzt

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Warberg (Landkreis Helmstedt, Niedersachsen) ist in der Nacht zum Donnerstag ein 15-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war um kurz nach 1:00 Uhr ein Feuer in dem Haus ausgebrochen. Die Eltern des 15-Jährigen konnten sich den Angaben zu Folge selbst in Sicherheit bringen, der Jugendliche wurde von der Feuerwehr aus dem Obergeschoss des Hauses gerettet. Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus ist laut Polizei derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

