14 Strandkörbe in Westerland abgebrannt – Polizei sucht Zeugen

Am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr wurden am Badestrand Westerland auf Sylt, in Höhe Strandübergang Käpt’n-Christiansen-Straße, insgesamt 14 Strandkörbe durch ein Feuer zerstört. Zwei weitere Strandkörbe wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Ein Zeuge hatte bei einem frühen Spaziergang das Feuer entdeckt und die Feuerwehr sowie Polizei alarmiert. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro.

Nach den Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass acht der Strandkörbe von Unbekannten zuvor in einem Kreis aufgestellt wurden. Es wurde vor dem Brand dort offenbar Alkohol konsumiert, denn wie die Polizei berichtet, wurden entsprechende Flaschen, Dosen und Zigarettenreste vor Ort festgestellt. Die Kriminalpolizei Sylt hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am Dienstagabend eine Personengruppe am Westerländer Badestrand beobachtet, die in der „Strandkorb-Burg“ gefeiert hat?

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 04651 / 70 470 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.