13-Jähriger ertrinkt in Lesum in Bremen

Die Lesum fließt in Bremen in die Weser. In dem Fluss ist ein 13-Jähriger ertrunken. (Symbolfoto) Michael Bahlo/dpa

Ein 13 Jahre alter Junge ist in der Lesum ertrunken. Er war am Montagnachmittag im Bereich des Sportboothafens in Grohn in den Fluss in Bremen gegangen, wie die Polizei mitteilte. 20 Meter vom Ufer entfernt habe er sich nicht über Wasser halten können.

Es sei direkt eine Such- und Rettungsaktion eingeleitet worden, hieß es weiter. Unter anderem waren Taucher und ein Hubschrauber im Einsatz. Der Junge habe jedoch nur noch tot geborgen werden können.

Den Angaben nach hatte sich der Junge zuvor mit einem Freund in dem steinernen Uferbereich aufgehalten. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Jugendlichen um einen Nichtschwimmer, wie die Polizei mitteilte. Die genauen Umstände des Vorfalls werden aber noch untersucht.

SAT.1 REGIONAL/ dpa