1,2 Millionen Menschen: Kieler Woche startet mit Gästerekord

Die Kieler Woche hat am ersten Wochenende einen Gästerekord verzeichnet. Bis Sonntag habe das maritime Fest rund 1,2 Millionen Menschen in die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein gelockt, teilte die Stadt mit. Was noch fehle, sei ein bisschen mehr Wind für die Segler, wurde Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Sonntag zitiert.

Die Besucher schlenderten sowohl tagsüber als auch abends bei bestem Sommerwetter an der Hafenpromenade entlang und ließen sich von den zahlreichen Attraktionen und Angeboten inspirieren.

Zeitweise Straßensperrungen wegen Überfüllung

P

Am Abend war der Andrang dabei teilweise so enorm, dass die Polizei beispielsweise am Seehundbecken eine Einbahnstraßenregelung einrichten musste, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch der Rathausplatz wurde demzufolge am Samstagabend zwischen offizieller Eröffnung und Beginn des Konzerts der Sportfreunde Stiller wegen Überfüllung gesperrt.

Bis Sonntag nächster Woche (25.6.) erwartet die Stadt mehrere Millionen Gäste aus aller Welt zu dem größten Sommerfest im Norden Europas, das auch ein Segelsportgroßereignis ist.

Das traditionelle Startsignal mit Schiffshorn und Schiffsglocke hatten am Samstagabend der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der Premierminister des westafrikanischen Inselstaates Kap Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, gegeben. Sein Land arbeitet eng mit dem Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel zusammen. Assistiert wurden die beiden Politiker von Samson und Elin aus der deutschen TV-Sendung „Sesamstraße“, die 50 Jahre alt wird.

Ministerpräsident Günther will Städtepartnerschaft mit Mindelo

Zur Eröffnung wurden Extrem-Segler Boris Herrmann und sein Team Malizia per Video vom Ocean Race der Segler zugeschaltet. Die Regatta hatte diesmal auch Kap Verde passiert. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) nahmen ebenfalls an der Zeremonie teil. Nach der Eröffnung war die Rathausbühne frei für die Sportfreunde Stiller.

„Habt ihr Bock auf die Kieler Woche?“, rief Günther gleich zweimal den Tausenden auf dem vollbesetzten Rathausmarkt zu. Die Reaktion war klar: Sie haben. „Ich freue mich auf eine tolle Kieler Woche“, sagte Günther.

„Es ist fantastisch, hier zu sein“, sagte Correia e Silva. „Das alles übertrifft meine Erwartungen.“ Der Regierungschef sagte, sein Land wolle im nächsten Jahr bei der Kieler Woche auf dem Internationalen Markt vertreten sein. Und er befürwortete eine Städtepartnerschaft zwischen Kiel und der kapverdischen Stadt Mindelo, wo das Geomar-Institut eine Außenstelle betreibt.

Zahlreiche Besucher auf dem «Internationalen Markt» in der Innenstadt. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Ausgelassene Stimmung bei Oberbürgermeister Kämpfer und Günther

G

Nach der offiziellen Eröffnung nahmen die beiden Politiker zudem ein Bad in der Menge und Günther ließ sich am Irland-Stand von einem Musiker überreden, einen Song mitzusingen. Der Regierungschef ließ sich nicht lange bitten: Er sang inbrünstig und textsicher „Country Roads“ mit. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) machte auch mit, konnte mit Günther aber nicht ganz mithalten. Die Stimmung am Irland-Stand wurde noch ausgelassener; Günther wurde dort von Besuchern immer wieder zu Selfies gebeten.

Es war ein Bilderbuchauftakt für das alljährliche Großereignis: Bereits viele Stunden vor der offiziellen Eröffnung am Abend flanierten in der Landeshauptstadt viele gut gelaunte Menschen entspannt durch die City und am Förde-Ufer – und das bei bestem Wetter mit Sonne, blauem Himmel und wenig Wind.

An unzähligen Buden und in den Außenbereichen der Gaststätten waren bei sommerlichen Temperaturen Kaltgetränke und Eis besonders heiß begehrt. Auf dem Internationalen Markt drängten sich durstige und hungrige Menschen, Leckereien aus Dänemark, Finnland und Brasilien waren dort ebenso zu haben wie Spezialitäten aus Ruanda, Portugal, Peru, Spanien, Indien oder Australien.

Hoher Andrang – Polizei gibt Zwischenbilanz

Der Polizei zufolge kam es an den ersten beiden Tagen der Kieler Woche – abgesehen von dem sehr hohen Andrang – zu keinen herausragenden Einsatzlagen. Zu tun hatten die Beamt:innen dennoch: So mussten sie bis Sonntagmittag rund 35 Strafanzeigen aufnehmen, meist wegen Körperverletzungen. Zudem sprachen sie 22 Platzverweise gegen störende und aggressive Menschen aus.

Die Segelregatten vor Schilksee mit Startern aus 51 Nationen und ein buntes Unterhaltungsprogramm versprechen den Gästen viel Spannung und Spaß. Bei dieser Kieler Woche gibt es noch mehr Angebote und Hilfen für Menschen mit Handicap, zum Beispiel Gebärdendolmetscher bei Konzerten.

Die Deutsche Marine begrüßt über 40 Schiffe und Boote aus 14 Nationen – mit insgesamt 4000 Marinesoldaten an Bord. Während der Kieler Woche läuft auch über Schleswig-Holstein weiterhin das internationale Großmanöver „Air Defender 2023“.

Die zahlreichen Konzerte sind wie immer fast ausnahmslos für Besucher kostenfrei. Vanessa Mai und Band sind unter anderem dabei, Tim Bendzko, Frida Gold, Torfrock, Michael Schulte und Alle Farben.



Mit dpa