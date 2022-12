12-Jähriger aus Hamburg-Lohbrügge vermisst

Seit Sonntagabend wird der 12-jährige Zoran Krcinovic aus dem Stadtteil Lohbrügge vermisst. Die Hamburger Polizei fahndet jetzt mit Fotos nach ihm.

Der Junge lebt in einer Wohngruppe, die er am Sonntagabend in unbekannte Richtung verlassen hat. Sein Aufenthaltsort konnte im Rahmen der bisherigen Ermittlungen nicht geklärt werden.

Zoran ist etwa 1,55 m bis 1,60 m groß und von dünner/hagerer Figur. Er trägt eine schwarze Wellensteynjacke, eine graue Jogginghose, schwarze Schuhe und ein weißes Basecap. Die beiden veröffentlichten Bilder sind zwar älteren Ursprungs, sollen den Vermissten für eine Wiedererkennung aber dennoch gut abbilden.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort können unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. Wer den vermissten Jungen sieht, kann sich auch beim Polizeinotruf unter 110 melden.