11-Jähriger nach Unfall mit Schulbus in Nordholz gestorben

Rund zwei Wochen nach dem Unfall mit einem Schulbus im Landkreis Cuxhaven (Niedersachsen) ist ein elf Jahre alter Junge an seinen Verletzungen gestorben. Er starb am Mittwoch im Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Junge war am Morgen des 7. Februar an einer Bushaltestelle in Nordholz von einem Schulbus erfasst worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

Es habe bereits umfangreiche Gespräche gegeben, etwa mit der Straßenverkehrsbehörde und dem Schulträger, um Maßnahmen zu entwickeln und zügig umzusetzen, damit solche Unfälle in Zukunft vermieden werden könnten, teilte die Polizei weiter mit.

SAT.1 REGIONAL/dpa