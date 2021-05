1. Mai-Demos: Wasserwerfereinsatz vor Roter Flora in Hamburg

Polizeikräfte setzen auf dem Schulterblatt vor der Roten Flora Wasserwerfer gegen Demonstranten ein. Foto: Martin Fischer/dpa

Mit einem Wasserwerfereinsatz hat die Polizei am 1. Mai eine Versammlung vor der Roten Flora im Hamburger Schanzenviertel aufgelöst. Hunderte Menschen hatten sich am Samstagnachmittag auf der Piazza vor dem linksautonomen Zentrum versammelt, ohne den Mindestabstand zu beachten. Nach mehrmaliger Aufforderung, den Platz zu verlassen, spritzten zwei Wasserwerfer die Straße frei. Immer wieder stellten sich linke Demonstrant:innen in den Weg. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Schon den Tag über hatten sich in der Stadt linke Demonstrierende mit der Polizei ein Katz-und-Maus-Spiel geliefert. Die sonst am 1. Mai in Hamburg üblichen Demonstrationen linksextremer Gruppen waren zuvor aus Gründen des Infektionsschutzes untersagt worden.

Mit dpa